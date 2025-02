Nicht Kelce, nicht Mahomes: Das ist die größte Waffe der Kansas City Chiefs im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles

Faustpfand im Super Bowl: Die Kansas City Chiefs haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Philadelphia Eagles.

Manchmal sind Niederlagen das Beste, was einem Team widerfahren kann. Als die Kansas City Chiefs den Super Bowl 55 gegen Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers im Februar 2021 verloren, war das Spiel und dessen Verlauf ein Hallo-Wach-Erlebnis für die Chiefs. Erstmals in der Ära von Patrick Mahomes war Kansas City kein Touchdown gelungen. "Es war ein schlechter Tag, um einen schlechten Tag zu erwischen", sagte Head Coach Andy Reid im Nachgang. Doch ganz so einfach war das Ganze nicht durchanalysiert. Die Überlegenheit der Bucs machte die Chiefs rund um Coach Reid und General Manager Brett Veach nachdenklich und zwang sie zum Handeln.

Und siehe da: Vier Jahre später verfügen die Chiefs über eine der besten O-Lines der gesamten Liga. Die Starter von 2021 sind allesamt im selbstgewählten oder erzwungenen Ruhestand. Währenddessen schwingt sich etwa Tre Smith dazu auf, eine bemerkenswerte Dominanz als Right Guard zu entwickeln. Der 25-Jährige wurde im Draft nach jener Super-Bowl-Niederlage ausgewählt, wenngleich nur an Position 226. Left Tackle Joe Thuney wiederum kam 2021 von den New England Patriots und spiegelt vielleicht sogar noch besser die Strategie der vergangenen Jahre wider.

Sicherlich setzt die aktuell erfolgreichste Franchise der NFL auch auf Entwicklungsprojekte aus dem Draft, aber bei Trades und der Verpflichtung von Free Agents wird dezidiert darauf geschaut, wer im Hier und Jetzt ein Erfolgsgarant sein kann. Patrick Mahomes wird noch jahrelang auf absoluten Top-Niveau spielen, jedoch möchte Reid, der selbst schon 66 ist, keine Saison unnötig mit einem soften Rebuild verschwenden. Es geht um Super-Bowl-Ringe – und dazu braucht es bestenfalls eine herausragende O-Line, die sich noch dazu auf das unorthodoxe Spiel von Mahomes und dessen teils überraschende Scrambles einstellen muss. "Null Sacks, pack das auf ein verdammtes T-Shirt", rief etwa Offensive Tackle Orlando Brown nach dem Super-Bowl-Sieg der Chiefs gegen die Philadelphia Eagles Anfang 2023.