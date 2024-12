NFL Week 15: 90 Punkte, über 1100 Yards! Super-Bowl-Preview in Detroit wird zum Spektakel - Chiefs bangen um Mahomes

Lions und Bills liefern sich einen Super-Bowl-würdigen Schlagabtausch. Burrow führt die Bengals zu einem Pflichtsieg, die Chiefs bangen um Mahomes.

Woche 15 in der NFL: Besonders das späte Fenster am Sonntagabend hatte einige interessante Begegnungen zu bieten. Unter anderem trat MVP-Frontrunner Josh Allen mit seinen Buffalo Bills bei den Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown zur potenziellen Super Bowl Preview an, die Philadelphia Eagles und die Pittsburgh Steelers duellierten sich im Pennsylvania-internen Matchup.

Außerdem reisten die Green Bay Packers im Sunday Night Football Game an die Westküste zu den Seattle Seahawks.

Dazu trafen die Cleveland Browns auf die Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes. Für die Cincinnati Bengals ging es um nichts weniger, als die theoretischen Playoff-Chancen zu wahren und die Baltimore Ravens wollen in der NFC North den Druck auf die Steelers hoch halten.