NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 6 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Mit Week 6 geht es am Wochenende in der NFL-Regular-Season weiter und mit SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Week-6-Action startete am Freitag (11. Oktober) mit der Partie zwischen den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks (36:24). Am heutigen Sonntag geht es dann mit insgesamt elf Spielen weiter, darunter auch das London Game, in dem sich die Chicago Bears und die Jacksonville Jaguars duellieren.

In den Nächten auf Montag (14. Oktober) und Dienstag (15. Oktober) findet jeweils eine Partie statt.

Die Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins und Minnesota Vikings haben ihre Bye Week.