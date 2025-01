Die Philadelphia Eagles besiegen die Rams in einer Schneeschlacht, während die Buffalo Bills die Ravens in einem spannenden Krimi bezwingen.

In einem packenden Playoff-Wochenende sicherten sich sowohl die Philadelphia Eagles als auch die Buffalo Bills ihren Platz im jeweiligen Championship Game. Während die Eagles in einer Schneeschlacht gegen die Rams triumphierten, setzten sich die Bills in einem dramatischen Duell mit den Ravens durch.