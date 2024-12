"Verantwortung mit fehlgeleiteter Macht verwechselt": Videos der Festnahme von NFL-Star Tyreek Hill veröffentlicht - Dolphins reagieren

Die Polizeigewerkschaft von Miami hat das Verhalten ihrer Beamten gegenüber Star-Receiver Tyreek Hill im Rahmen einer Verkehrskontrolle verteidigt. Zudem wurden die Videoaufnahmen von den Körperkameras der Polizisten veröffentlicht. Die Miami Dolphins reagierten mit scharfer Kritik.

"Er wurde kurzzeitig zur Sicherheit der Beamten festgehalten, nachdem er in einer Weise gefahren war, die ihn selbst und andere in große Gefahr brachte", sagte Gewerkschaftspräsident Steadman Stahl in einer Erklärung: "Als er angehalten wurde, zeigte sich Herr Hill nicht sofort kooperativ mit den Beamten vor Ort, die ihm gemäß den Vorschriften und zu ihrer unmittelbaren Sicherheit Handschellen anlegten."

Da der Football-Star von den Miami Dolphins auch anschließend "immer noch nicht kooperativ war", wurde Hill anschließend neben seinem Sportwagen auf den Boden gedrückt.

"Wir sind zuversichtlich, dass die Maßnahmen, die zum Anhalten von Herrn Hill geführt haben, wie bei jeder Untersuchung richtig sind", so Stahl weiter: "Wir werden aber abwarten, bis alle Fakten bekannt sind und Herr Hill eine Erklärung für seine Handlungen hat, die zu diesem unglücklichen Vorfall geführt haben."