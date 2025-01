"Manche Leute haben das": NFL-Legende Tom Brady vergleicht Jayden Daniels von den Washington Commanders mit einem der größten Sportler der Geschichte

Die Washington Commanders stehen im Halbfinale der NFL-Play-offs. Das hat auch mit Rookie Jayden Daniels zu tun.

Wenn sich der Größte vor einem Neuen verneigt, Vergleiche zu anderen Legenden zieht, muss schon vieles richtig laufen. Und kein Geringerer als Tom Brady, der Greatest Of All Time im Football, schwärmt von Jayden Daniels, fühlt sich an den jungen Tiger Woods erinnert, der 1997 als 21-Jähriger das Masters gewann, ehe er die Golfwelt eroberte. Was Selbstvertrauen und Selbstsicherheit angehe, trete der Quarterback der Washington Commanders ähnlich auf, so Brady.

"Manche Leute haben das", sagt der GOAT, "sie sehen die Herausforderung und denken: 'Mann, das wird großartig, wenn wir rausgehen und diese Typen schlagen.' Andere sehen die Herausforderung und sagen: 'Oh Mann, ich will es wirklich nicht vermasseln.'" Daniels kenne aber eben keine Angst vor dem Versagen, so wie Woods sie nicht kannte.