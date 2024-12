Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs, NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. im TV und Livestream?

Die Kansas City Chiefs sind heute zu Gast bei den Los Angeles Chargers. Wer Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. heute live im TV überträgt, erfahrt Ihr hier.

Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs - schon seit Jahren das Topduell in der AFC West! Patrick Mahomes und die Chiefs sind mit drei Siegen in die Saison und die Mission der zweiten Titelverteidigung in Folge gestartet.