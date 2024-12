Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt NFL im TV und Livestream?

Die Las Vegas Raiders duellieren sich heute in der NFL mit den Kansas City Chiefs. SPOX verrät Euch, wer das Division-Spiel live überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 27. Oktober, treffen in der NFL die Las Vegas Raiders und die Kansas City Chiefs aufeinander. Die Spiel in Week 8 beginnt um 21.25 Uhr im Allegiant Stadium in Las Vegas.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Division-Duell live im TV und Livestream zeigt.