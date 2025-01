Kraftakt der Buffalo Bills und Overtime-Thriller! Prognose für die NFL Wild-Card-Round

Die NFL-Playoffs haben begonnen! SPOX gibt eine Prognose ab.

Über die Hälfte aller NFL-Teams haben ihre Saison nun beendet. Für 14 geht es unterdessen um den Einzug in den Super Bowl in New Orleans in diesem Jahr. Am ersten Playoff-Wochenende gibt es sowohl Duelle auf Augenhöhe als auch klare Favoriten.

Natürlich können Playoff-Spiele auf unterschiedlichste Weise entschieden werden. Manchmal ist es ein missglücktes Field Goal oder ein Fumble in die End Zone, wodurch eine ganze Saison zu Ende geht. Aber zugleich bieten die Duelle der besten Teams auch wunderbare Aufeinandertreffen zwischen hochkarätigen Mannschaftsteilen.