Die beiden Spiele der NFL in Frankfurt haben gezeigt: Football in Deutschland ist längst mehr als ein Event. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ist der deutsche Markt mittlerweile an England vorbeigezogen. Dennoch finden in London in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich mehr Spiele statt als hier. Das sollte die Liga tunlichst ändern. Ein Kommentar.