Kansas City Chiefs vs. Houston Texans, NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Playoffs mit Patrick Mahomes und Co. im TV sowie Livestream?

Die Kansas City Chiefs spielen heute in der Divisional Round gegen die Houston Texans. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel live überträgt.

Am heutigen Samstag, 18. Januar, beginnt mit der Divisional Round die ganz heiße Phase im Kampf um den Gewinn von Super Bowl LIX. In der ersten von vier Partien empfängt Titelverteidiger Kansas City Chiefs die Houston Texans, die in der Wilccard-Round die Los Angeles Chargers klar besiegten. Die Chiefs waren als bestes Team der Regular Season in der AFC für die Divisional Round gesetzt. Im Arrowhead Stadium erfolgt der Kickoff um 22.30 Uhr.

SPOX erklärt, wer Chiefs vs. Texans im TV und Livestream überträgt.