Kansas City Chiefs vs. Baltimore Ravens, NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Football Eröffnungsspiel im TV und Livestream?

Im Eröffnungsspiel der neuen NFL-Regular-Season treten heute die Kansas City Chiefs und die Baltimore Ravens gegeneinander an. Wer das Spektakel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

In der Nacht von auf Freitag (den 6. September) fällt in der NFL der Startschuss zur neuen Regular Season. Wie es die Tradition will, ist auch dieses Mal der amtierende Super-Bowl-Champion beim Eröffnungsspiel involviert. Die Chiefs um Superstar Patrick Mahomes messen sich mit den Baltimore Ravens. Der Kick-off im Arrowhead Stadium in Kansas City erfolgt nachts um 2.20 Uhr.