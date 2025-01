Im Duell um das Ticket für den Super Bowl dürften zwei etatmäßige Nebendarsteller jeweils eine Hauptrolle einnehmen.

Zum fünften Mal begegnen sich die Kansas City Chiefs und Buffalo Bills in der Mahomes-Allen-Ära in den Playoffs. Die alles überschattenden Namen bleiben. Doch wahrscheinlich wird dieser vorgezogene Super Bowl in der zweiten Reihe entschieden.