Bluesky wird immer beliebter. Die Teams aus der NFL dürfen die Social-Media-Plattform allerdings nicht nutzen.

Die Social-Media-Plattform Bluesky wächst und wächst. Für die Teams aus der NFL ist die Nutzung der X-Alternative allerdings untersagt. Das bestätigte Vice President of Content von Kraft Sports & Entertainment sowie der New England Patriots, Fred Kirsch, in seinem Podcast "Patriots Unfiltered".