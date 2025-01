Tyreek Hill will die Miami Dolphins verlassen. Noch während des letzten Spiels der Regular Season verweigerte er offenbar einen Einsatz.

Erstmals in seiner Karriere hat Footballstar Tyreek Hill die NFL-Play-offs verpasst, wohl Grund genug, sich von den Miami Dolphins zu verabschieden.

"Ich bin raus, Bruder", sagte der Wide Receiver Reportern nach dem 20:32 im letzten Hauptrundenspiel bei den New York Jets, "es war toll, hier zu spielen, aber letzten Endes muss ich das tun, was für meine Karriere am besten ist."