Der Quarterback-Slide sorgt seit Monaten für hitzige Diskussionen in der NFL. Jetzt könnte es sogar eine folgenreiche Regeländerung geben.

Es wäre eine der größten Regeländerungen der vergangenen Jahre in der NFL: Seit Monaten wird spekuliert, ob der Quarterback-Slide noch zeitgemäß sei. Doch warum ist die Aktion mittlerweile so umstritten, was wären Vor- und Nachteile einer Abschaffung und was sagen eigentlich die Experten?