NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 8 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Woche 8 der NFL-Regular-Season steht an. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

In der NFL geht es munter weiter. Am Wochenende steht Week 8 an. Der Spieltag wurde in der Nacht auf Freitag mit der Begegnung zwischen den Los Angeles Rams und den Minnesota Vikings eröffnet (30:20 für die Rams). Am Sonntag standen 13 Duelle an, während in der Nacht auf Montag und Dienstag je eine Partie gespielt wurde bzw. wird.