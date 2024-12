NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 3 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Die Regular Season der NFL wird am Wochenende mit Week 3 fortgesetzt. Hier wird gezeigt, wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die NFL-Saison ist zwei Wochen alt. Es geht ohne Pause weiter, am Wochenende werden 16 Spiele von Week 3 bestritten. Los ging es in der Nacht auf Freitag (20. September), zwölf weitere Partien stiegen am Sonntag (22. September) um 19 Uhr, 22.05 Uhr und 22.25 Uhr. Ein Duell stand in der Nacht auf Montag (23. September) auf dem Programm.

Zum Abschluss der Spielrunde werden heute in der Nacht auf Dienstag (24. September) zwei Duelle gespielt werden.