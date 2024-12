NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 2 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Week 1 der neuen NFL-Saison 2024/25 war schon wieder voller Highlights, so geht es auch in Week 2 weiter. Wer unter anderem die Kansas City Chiefs im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Die erste Woche der frisch angebrochenen NFL-Saison startete mit einem absoluten Topspiel zwischen den Chiefs und Ravens, das hielt, was es versprach. Auch in der Nacht auf Freitag traten mit den Bills und Dolphins zwei Rivalen gegeneinander, wobei sich Buffalo deutlich mit 31:10 durchsetzte.

Auch zu etwas besserer Zeit in Deutschland, am Sonntag (15. September) um 22.25 Uhr, durfte man sich auf eine Begegnung freuen, die sich so auch spät in den Playoffs wiederholen könnte. Die Chiefs um Patrick Mahomes hatten den nächsten Herausforderer vor der Brust mit den Cincinnati Bengals um Joe Burrow. In der heutigen Nacht von Montag auf Dienstag steht das letzte Spiel in der Week 2 an. Die Atlanta Falcons duellieren sich um 2.15 Uhr mit den Philadelphia Eagles.