NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 1 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Die NFL-Regular-Season 2024/25 ist eröffnet! Hier erfahrt Ihr, welche Spiele in Week 1 anstehen und wo Ihr sie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Das Warten hat ein Ende! In der NFL wird wieder Football gespielt. In den vergangenen Wochen waren die 32 Teams der amerikanischen Profiliga noch im Rahmen der Preseason im Einsatz, nun geht es endlich in der Regular Season zur Sache.

Die erste von 18 Spielrunden wurde in der Nacht auf Freitag, den 6. September, mit dem Spiel zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens eröffnet. Week 1 wurde an den Tagen darauf fortgesetzt. In der Nacht auf Samstag (7. September) standen sich die Philadelphia Eagles und die Green Bay Packers gegenüber. Der Großteil von Week 1 ging jedoch am Sonntag über die Bühne - 12 Spiele an der Zahl.

Zum Abschluss findet in der Nacht auf Dienstag (10. September) das Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den New York Jets statt.