ELF Finale, Rhein Fire vs. Vienna Vikings heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt European League of Football im TV und Livestream?

Rhein Fire und die Vienna Vikings treffen heute im Finale der European League of Football aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die European-League-of-Football-Saison wird am heutigen Sonntag, den 22. September, mit dem Finale zwischen Rhein Fire und den Vienna Vikings beendet. Das Endspiel steigt in der Veltins Arena in Gelsenkirchen, wo um 15.30 Uhr der Kick-off erfolgt.