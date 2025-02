Das schlimmste Spiel seiner Karriere: Wie die Philadelphia Eagles Megastar Patrick Mahomes im Super Bowl zerstörten

Selbst Mahomes ist fehlbar. Das hat Super Bowl LIX gezeigt. Wie Philly den Superstar in Ketten legte - und was die Chiefs jetzt tun müssen ...

Vieles erinnerte in der Nacht vom Sonntag auf Montag an die erste Super-Bowl-Niederlage der Kansas City Chiefs. Mit einem Unterschied. Anders als einst im Super Bowl gegen die Tampa Bay Buccaneers im Februar 2021 zeigte Patrick Mahomes eine ungewöhnlich schwache Leistung. Die Pleite der Chiefs lag nicht allein an der doch wieder fragilen O-Line von Kansas City oder der ultradominanten D-Line der Philadelphia Eagles, sondern auch ein Stück weit an Mahomes selbst.