Buffalo Bills vs. Baltimore Ravens, NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Playoffs mit Lamar Jackson, Josh Allen und Co. im TV sowie Livestream?

Die Bills und die Ravens spielen heute in der Divisional Round gegeneinander. Wer das Spiel live im TV und im Livestream zeigt, erfährt Ihr hier.

Im letzten Spiel der Divisional Round zwischen den Buffalo Bills und den Baltimore Ravens wird in der Nacht auf Montag, 20. Januar, der zweite Teilnehmer am Championship-Game der AFC ermittelt. Im Highmark Stadion in einem Vorort von Buffalo beginnt das Spiel um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

SPOX erklärt, wer das Duell der Start-Quarterbacks Josh Allen (Bills) und Lamar Jackson (Ravens) im TV und Livestream überträgt.