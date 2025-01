Neben den Jaguars werden auch die Jets und die Brons in der kommenden Saison in Englands Hauptstadt im Einsatz sein.

Die NFL-Teams New York Jets und Cleveland Browns kommen in diesem Jahr nach London. Das teilte die US-Footballliga am Freitag mit. Bei den London Games der kommenden Saison sind traditionell auch die Jacksonville Jaguars dabei, die ein jahrelanges Abkommen mit der Liga haben und zum 14. Mal in der britischen Metropole spielen werden.