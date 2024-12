Der Kampf um die Playoff-Plätze spitzt sich zu. Es gibt No-Brainer und Hoffnungslose. Die Seahawks liegen dazwischen und müssen mächtig zittern.

Noch drei Spielwochen, dann ist die Regular Season vorbei. Einige Teams konnten sich einen Platz in den Playoffs bereits sichern, andere bangen aktuell um ihre Teilnahme an der Postseason im Januar. So stehen die Chancen der Broncos, Falcons, Rams und der anderen Kandidaten.