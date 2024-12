"Die Leute vergessen, wie gut er war": NBA-Legende Yao Ming - Mehr als nur ein Pionier

Vor acht Jahren wurde Yao Ming gemeinsam mit unter anderem Shaquille O'Neal und Allen Iverson in die Hall of Fame aufgenommen - eine Tatsache, die viele immer noch als eine Art Marketing-Gag sehen. SPOX blickt an seinem 44. Geburtstag zurück und erklärt, warum dies dem chinesischen Giganten nicht gerecht wird.

Dieser Artikel erschien ursprünglich am 7. September 2016. Alle weiteren Legenden-Artikel findet Ihr in unserem Archiv.