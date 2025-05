X-Faktor für Doncic und Co. beim Debüt? Maxi Kleber könnte ein Problem der Los Angeles Lakers in den NBA Playoffs gegen die Timberwolves lösen

Maxi Kleber steht vor seinem Comeback nach Verletzung und seinem Debüt für die Lakers. Für Purple and Gold kommt das genau zum richtigen Zeitpunkt.

Die Los Angeles Lakers stehen in der Erstrundenserie gegen die Minnesota Timberwolves mit dem Rücken zur Wand. Nach der bitteren 113:116-Pleite in Game 4 droht das frühe Aus in den NBA Playoffs.

Doch Lakers-Coach JJ Redick bekommt offenbar kurz vor Game 5 ein letztes Ass im Ärmel zurück. Eines, das zumindest für Los Angeles noch gar nicht gespielt hat und fast schon in Vergessenheit geraten ist. Doch Maxi Klebers Debüt in Purple and Gold könnte zu einem goldrichtigen Zeitpunkt erfolgen.