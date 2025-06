Wird Kevin Durants Wunsch nicht respektiert? Phoenix Suns sprechen mit nur noch drei Teams über Trade - und es gibt einen großen Favoriten

Kevin Durant hatte eigentlich die Spurs als Wunsch-Ziel eines Trades auserkoren, doch die Suns sprechen mit nur drei anderen Teams.

Ein Trade für Kevin Durant ist offenbar nur noch eine Frage von Tagen. Das berichtet ESPN-Insider Shams Charania in der The Pat McAfee Show. Zuletzt hatte es lediglich geheißen, dass Durant sehr wahrscheinlich noch vor dem NBA-Draft am 26. Juni über die Bühne gehen werde. Offenbar läuft es nicht auf Durants Wunschlösung hinaus.