"In Franz we trust!" Wagner zerlegt die Boston Celtics und beschert den Magic den Sieg in den NBA Playoffs - Milwaukee Bucks zerschießen die Indiana Pacers

Franz Wagner dreht gegen Boston mächtig in der Crunch-Time auf. Die Bucks zerlegen die Pacers in Halbzeit 2 dank einer unerwarteten Wurf-Gala.

Franz Wagner hat den Orlando Magic den ersten Sieg in der Serie gegen den Meister aus Boston beschert. Der Berliner macht in einem engen Spiel mit zwei späten Korblegern am Ende den Unterschied für Orlando.

Milwaukee dominiert derweil die Pacers und lässt es nach der Pause mächtig Dreier regnen. Die Highlights der NBA-Playoffs aus der Eastern Conference im Überblick.