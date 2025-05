"Wir müssen diese Lektion lernen": Starker Wagner scheitert mit Orlando am NBA-Champion - Haliburton versenkt die Bucks

Franz Wagners Saison endet mit einer Lehrstunde in Boston, Orlando nimmt es sportlich. Auch die Bucks fahren dank Haliburtons Gamewinner nach Hause.

Für Orlando und Milwaukee beginnt nun also der Sommer. Während Indiana sich nun auf das ungleich härtere Duell mit den Cavaliers vorbereiten kann, müssen die Celtics weiter auf ihren Gegner in der zweiten Runde warten. Denn die Pistons überstanden im MSG eine enge Partie und hoffen nun auf den ersten Heimsieg in den Playoffs seit 17 Jahren.

Außerdem holten sich die Nuggets mit einem deutlichen Erfolg trotz schwacher Partie ihres MVPs den Heimvorteil gegen die Clippers zurück. Dabei schlüpfte Jamal Murray mit einer historischen Performance in die Heldenrolle. Das Roundup zur NBA-Nacht.