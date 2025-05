Die Detroit Pistons haben die Chance, gegen die New York Knicks Game 7 zu erzwingen, doch Jalen Brunson trifft Sekunden vor Ende mitten ins Herz.

Playoff-Aus für DBB-Kapitän Dennis Schröder und die Detroit Pistons. In einer erneut knappen Partie haben die New York Knicks in Game 6 das bessere Ende für sich.