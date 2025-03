"Wenn ich so einen Schei* mache ...": Katastrophaler Abend für Allstar Mitchell besiegelt vierte Cavs-Pleite in Folge - Thunder bauen NBA-Führung aus

In Cleveland schrillen nach der nächsten herben Pleite die Alarmglocken. Die Thunder feiern das und bauen ihre NBA-Führung mit einem Kantersieg aus.

Außerdem müssen sich die Nuggets nach einer schwachen Leistung heftige Kritik von ihrem Coach anhören und in Minnesota passiert Herzerwärmendes. Die Magic feiern in der Hauptstadt und den Pistons wird in Dallas ein Aussetzer zum Verhängnis.

Die Celtics und Clippers feiern Kantersiege, die Rockets bleiben dank Fred VanVleet erster Verfolger im Westen und San Antonio bezwingt die Sixers. Das Roundup zur NBA-Nacht.