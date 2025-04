"Vielleicht bricht im nächsten Spiel eine Schlägerei aus": Boston Celtics ätzen gegen Orlando Magic und drohen mit Konsequenzen

Die Playoff-Serie zwischen den Celtics und den Magic ist maximal physisch geprägt. Sehr zum Ärger des amtierenden Champions.

In Game 1 stürzte Jason Taytum auf die Hand und fiel aus. In Game 2 zog sich Kristaps Porzingis eine klaffende Platzwunde zu. In Game 3 kugelte sich Jaylen Brown einen Finger aus.

Die Playoff-Serie zwischen den Boston Celtics und den Orlando Magic wird besonders vom Außenseiter erwartbar maximal physisch angegangen - und das schmeckt einigen Spielern der Celtics ganz und gar nicht.