Die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama haben bei den Phoenix Suns einen überraschenden und hochdramatischen Sieg eingefahren. Der Franzose hat am Comeback-Sieg ebenfalls einen großen Anteil. Franz Wagner und die Orlando Magic brechen bei den L.A. Clippers nach der Pause ein und kassieren in Los Angeles die zweite Pleite in zwei Tagen.