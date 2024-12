Victor Wembanyama ist das größte NBA-Talent seit Jahrzehnten: LeBron James sieht in ihm schon jetzt einen "Alien", Stephen Curry einen "Cheat Code"...

Victor Wembanyama ist das größte NBA-Talent seit Jahrzehnten: LeBron James sieht in ihm schon jetzt einen "Alien", Stephen Curry einen "Cheat Code". Und das beschreibt den unglaublichen Hype um das französische Wunderkind höchstens im Ansatz. Schon in dieser Saison war Wembanyamas Einfluss auf die NBA enorm - und heute Nacht entscheidet sich in der NBA-Draft-Lottery endlich, welche Franchise sich auf den 19-Jährigen freuen kann.