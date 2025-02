Die Warriors wollen einen Superstar für Curry holen - folgt bei den Lakers nach dem Doncic-Beben nun der LeBron-Hammer?

Am 6. Februar läuft die Tradefrist ab und die Golden State Warriors wollen Stephen Curry offenbar noch einen Superstar an die Seite stellen. Dies geht aus ESPN-Informationen hervor. Kommt es nach Luka Doncic zum nächsten Trade-Hammer in L.A.?