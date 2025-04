Kenny Atkinson hat Cleveland zur besten Bilanz im Osten geführt und wird dafür ausgezeichnet. Auch auf den offiziellen Award ist er heißer Kandidat.

Die Cleveland Cavaliers galten vor der Saison nicht als großer Favorit auf den ersten Platz im Osten. Dass sie doch dort landeten, haben sie zu großen Teilen ihrem Coach zu verdanken. Auch die Trainer der anderen Teams sehen das so und zeichneten Kenny Atkinson daher als ihren "Coach of the Year" aus.