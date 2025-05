Die Indiana Pacers beweisen erneut irre Comeback-Qualitäten in den NBA-Playoffs. Dies zu verdauen wird schwer genug für die New York Knicks.

In einem offensiven Feuerwerk lachen die Indiana Pacers um Tyrese Haliburton einmal mehr als Letzter. Das Spiel 1 der Eastern Conference Finals bei den New York Knicks im Madison Square Garden bot aberwitzige Wendungen. Können sich Jalen Brunson und Co. von diesem ersten Schocker erholen?