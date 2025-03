"Unbeschreiblich": Nikola Jokic schreibt mit unfassbarer Leistung NBA-Geschichte - Dallas Mavericks weiter in der Krise

Nikola Jokic hat sich mit einem einzigartigen Spiel in die Geschichtsbücher eingetragen. Für die Dallas Mavericks läuft weiterhin nichts zusammen.

Es gibt keine Worte mehr für diesen Mann. Nikola Jokic legt in der NBA das erste 30-20-20-Spiel in der Geschichte auf. Die Mavs sind hingegen weiterhin in einer Krise und vom Verletzungspech verfolgt.

Außerdem: Die Spitzenteams OKC und Cavs siegen weiter in Serie und die Heat verfehlen den Gamewinner in letzter Sekunde. Die Kings vermiesen die Rückkehr eines einstigen Lieblings und die Clippers feiern einen wichtigen Erfolg. Das Roundup zur NBA-Nacht.