"Surreal": LeBron und Bronny James schreiben für die LA Lakers Geschichte in der NBA

Es war "nur" ein Spiel der sogenannten Pre-Season - aber Bronny James und sein berühmter Vater LeBron haben ein Stück NBA-Geschichte geschrieben.

Beim 114:118 der Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns stand das Vater-Sohn-Duo erstmals gemeinsam auf dem Feld.

Als der 20 Jahre alte Bronny und der 39-jährige LeBron nach einer Auszeit im zweiten Viertel gemeinsam auf das Feld kamen, jubelten die Fans in der Acrisure Arena im Coachella Valley. Für Legende LeBron James war es der Start in seine bereits 22. NBA-Saison, sein Sohn war in diesem Sommer in der zweiten Runde des Drafts von den Lakers ausgewählt worden. Nun spielten sie erstmals gemeinsam.

LeBron gelangen in 16 Spielminuten 19 Punkte, fünf Rebounds und vier Assists. Bronny ging an seinem Geburtstag in 13 Spielminuten leer aus, er holte allerdings zwei Rebounds. Er sei "sehr geehrt, dass ich ein Teil der Geschichte sein darf", hatte Lakers-Coach J.J. Redick bereits vor der Partie gesagt. Dass beide zusammenspielen würden, sei "surreal".

Schon seit Wochen sorgen James und James für Schlagzeilen. Es sei "eine reine Freude, jeden Tag hart mit dem Sohn zu arbeiten und ihn weiter wachsen zu sehen", sagte LeBron zuletzt beim Medientag der Basketball-Profiliga NBA: "Wir treiben uns gegenseitig an. Er treibt mich an, ich treibe ihn an, wir treiben unsere Teamkollegen an und umgekehrt."