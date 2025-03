DBB-Kapitän Schröder trumpft in der Crunchtime auf und sichert Detroit eine historische Saison. Denver bekommt derweil erneut eine Show des MVPs.

Außerdem geben die Knicks in Milwaukee eine Kostprobe für die Playoffs ab und auch Minnesota zeigt einem Konkurrenten klar die Grenzen auf. Golden State rumpelt sich mit Rückkehrer Curry zum Sieg in New Orleans und hält im Playoff-Rennen mit den Clippers Schritt, die Brooklyn rasieren. Toronto hat ebenfalls keine Mühe mit den gebeutelten Hornets. Das Roundup zur NBA-Nacht.