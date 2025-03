"Sowas habe ich noch nie erlebt!" Dallas Mavericks erleben nächste Katastrophe - Nikola Jokic erleidet Pleite im direkten MVP-Duell

Das Verletzungspech der Dallas Mavericks wird immer absurder. SGA sticht Nikola Jokic im direkten Duell aus. Kawhi holt den Sieg per Buzzer.

Den Dallas Mavericks gehen bei der Pleite gegen die Phoenix Suns die gesunden Spieler aus. Im Spitzenspiel siegt OKC gegen die Nuggets. Auch das Duell der MVP-Kandidaten geht an Shai Gigeous-Alexander. Kawhi Leonard trifft in letzter Sekunde und weckt Erinnerungen an seinen legendären Buzzer-Beater in Game 7 der Conference Semifinals 2019.

Außerdem: Dennis Schröder ist bei den Pistons in der heißen Phase zur Stelle. Die Cavs dominieren immer weiter und lassen auch Giannis keine Chance. Die Grizzlies und Timberwolves feiern Pflichtsiege. Das Roundup zur NBA-Nacht.