Die Warriors vollenden einen nie dagewesenen Auftakt in die zweite Runde und holen als viertes Auswärtsteam den Sieg. Große Sorgen gibt es um Curry.

Der Superstar zog sich eine Zerrung in der linken Oberschenkelmuskulatur zu und musste früh im zweiten Viertel raus. Trotz des Curry-Ausfalls warfen sich die Warriors in einen Dreier-Rausch und sicherten sich in der Serie den Heimvorteil.