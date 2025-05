Ein Rekord von Donovan Mitchell reicht den Cleveland Cavaliers nicht, um die herausragende Starting Five der Indiana Pacers in Schach zu halten.

Was die Cavaliers und die Pacers den Zuschauern in Spiel 1 der Serie boten, war schlicht spektakulär. Erst spät im letzten Viertel konnte sich Indiana absetzen. Cleveland sollte nun Spiel 2 für sich entscheiden, um den kompletten Fehlstart in dieses Duell zu vermeiden.