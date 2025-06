"Sie wollten, dass ich gehe!" Kevin Durant äußert sich zum Mega-Trade zu den Houston Rockets

Kevin Durant hat sein neues Team gefunden. Die spielende Legende wird für die Rockets auflaufen. Nun äußerte er sich zu dem Trade.

Als ESPN-Insider Shams Charania die nächste Trade-Bombe in der NBA platzen ließ, saß derjenige, den sie betraf, gerade bei einer Veranstaltung in New York City auf der Bühne. Obwohl sich sein Wechsel in den vergangenen Wochen abgezeichnet hatte, war Kevin Durant durchaus vom Zeitpunkt seines Trades überrascht - schließlich fokussierte sich in diesen Stunden bereits alles auf Spiel 7 in den NBA Finals zwischen den Indiana Pacers und den Oklahoma City Thunder.

Durant fragte zunächst die aufgebrachte Fan-Meute, ob es wirklich stimme, dann sagte er lediglich: "Wir werden sehen!" Wenig später wurde der 36-Jährige am Rande des Fanatics Fest aber wesentlich konkreter.