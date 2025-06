Jalen Williams überragt, SGA schreibt weiter Playoff-Geschichte und OKC sichert sich den ersten Matchball. Indiana sorgt sich derweil um Haliburton.

Es wurde wieder spannend in Oklahoma City und kurz sah es so aus, als ob die Pacers wieder spät zum Spielverderber werden. Aber das wollte vor allem einer heute auf keinen Fall zulassen: Jalen Williams. Der schenkte den Pacers überragende 40 Punkte ein und schraubte seinen bisherigen Karrierebestwert in den Playoffs damit deutlich nach oben.