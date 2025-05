Die irre Schlussphase in Cleveland endet mit dem nächsten Gamewinner von Tyrese Haliburton. Donovan Mitchells Scoring-Explosion verpufft.

Indiana holt sich auch Spiel 2 bei den Cavaliers und schickt sich an, im zweiten Jahr in Folge in die Conference Finals einzuziehen. Tyrese Haliburton wird mit dem zweiten Gamewinner innerhalb einer Woche immer mehr zum Albtraum für seine Gegner. Sein Coach schwärmt - und warnt.