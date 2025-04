Luka Doncic brannte auch gegen die Rockets ein Feuerwerk ab, doch die Gala wurde kurz von einem Schockmoment um LeBron überschattet.

Die Los Angeles Lakers haben sich mit einem beeindruckenden Statement-Sieg über die Houston Rockets (140:109) Platz drei im so umkämpften Westen gesichert. Es ist das erste Mal seit der Meistersaison in der Corona-Bubble, das die Lakers wieder 50 Siege in der Regular Season einfuhren.