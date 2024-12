NBA Saisonvorschau: New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers - Gewohnt unangenehm: Warum Harden weiter schlechte Karten hat

Am 25. Oktober beginnt die neue NBA-Saison, bis dahin analysieren wir alle 30 Teams. Weiter geht es im Osten, wo die Philadelphia 76ers, New York K...

Am 25. Oktober beginnt die neue NBA-Saison, bis dahin analysieren wir alle 30 Teams. Weiter geht es im Osten, wo die Philadelphia 76ers, New York Knicks und Cleveland Cavaliers allesamt hohe Ziele haben. Wie geht Philly mit der Harden-Situation um? Was machen die Knicks mit all ihren Picks? Und: Sind die Cavs womöglich das Dark Horse im Osten?