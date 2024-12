NBA-Rekorde für die Ewigkeit: An ihn kommt auch "Point God" Chris Paul nicht ran

CP3 liegt bei den Assists nun auf Platz zwei - der Platz an der Sonne ist aber weit weg. SPOX blickt auf weitere, vermutlich unantastbare Bestmarken.

Mit zehn Assists gegen die New Orleans Pelicans krönte sich Chris Paul am 8. Dezember zum zweitbesten Vorlagengeber der NBA-Geschichte: In seinem 20. Jahr in der Liga zog der 39-Jährige an Jason Kidd (12.091) vorbei und kommt jetzt auf 12.099 Assists. Eine gigantische Zahl - aber der Rückstand auf den Führenden ist riesig.

Ein Grund, sich ein paar Bestmarken genauer anzuschauen: Welche Rekorde sind unantastbar - und welche könnten in naher Zukunft geknackt werden?

(Alle Statistiken vom 10. Dezember 2024)